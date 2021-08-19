В Ульяновке пешеходу отрезало ноги трамваем

О состоянии пострадавшего не сообщается Фото: принтскрин видео.

В Ульяновке, утром 19 августа 2021 года произошло жуткое ДТП с участием пешехода. Как сообщают свидетели, мужчина попал под движущийся трамвай, и ему перерезало ноги.

ЧП произошло на Московском шоссе. Мужчина переходил трамвайные пути и в этот момент его сбил трамвай. В социальных сетях появились шокирующие кадры последствий ДТП

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб города. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия. О состоянии пострадавшего не уточняется.