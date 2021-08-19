В районе строительства развязки на Ново-Садовой перенесли уже 60% коммуникаций

В Самаре снова перекроют движение на Ново-Садовой

В Самаре продолжают строить крупнейшую развязку на ул. Ново-Садовой, которая будет двухуровневой и позволит разгрузить примыкающие к крупнейшей артерии города улицы. Сейчас здесь перенесено уже практически 60% коммуникаций, устраивается свайное основание: из 298 свай забетонировано уже 213.

- Сейчас мы по темпам бурения опережаем запланированные сроки. Хотим в середине осени закончить бурение под основные фундаменты, а это было запланировано к концу текущего года, - рассказал руководитель подрядной организации по строительству Алексей Зотов.

Конечно же, строительство такой крупной магистрали не может не приносить определенных неудобств. Все работы стараются проводить быстро, чтобы скорее избавить жителей от лишнего шума и запустить движение без пробок. Также специалисты отмечают, что несмотря на неудобства и перекрытые улицы, жалоб от автомобилистов не поступало: все самарцы ждут запуска крупнейшей транспортной артерии в новом режиме и уверены, что транспортная развязка городу очень нужна.

Когда реконструкция закончится, автомобили по Ново-Садовой будут ехать по путепроводу. Пересечение машинами крупной магистрали по улицам Советской Армии и Ново-Садовой будет производиться по второму уровню, в результате будут устранены "точки соприкосновения" в тех местах, где образовывались пробки.

Мы уже писали о планах по строительству развязки: стройка продлится два года, улицу будут перекрывать отдельными участками.