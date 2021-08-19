В Самаре с 20 по 23 августа 2021 года временно закроют движение трамваев на Аэродромной и Промышленности

В выходные изменятся маршруты трамваев Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре с 20 августа 2021 года временно ограничат движение четырех трамваев на улице Промышленности. На участке от Гагарина до Авроры будут проводить техническое перевооружение теплотрассы, в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону.

- С 20 по 23 августа 2021 года трамваи № 4 и 23 будут ходить по улице Авроры, в сторону ЖД вокзала, по проспекту Ленина, Постников овраг, Дом печати, на улицу 22 Партсъезда и по Физкультурной. Трамвай № 3 будет объезжать по маршруту Чапаевская – Авроры – Чапаевская, а трамвай № 11 будет курсировать по маршруту Солидарность Арена в Юнгородок, - сообщили представители ТТУ.

Жителей Самары просят быть внимательными и заранее планировать свой маршрут.