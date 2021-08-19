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Общество19 августа 2021 11:15

20 августа состоится видеоконференция лидера партии «Родина», где расскажут о Поволжье без прикрас

Любой желающий сможет задать интересующие вопросы в режиме онлайн
Валерий СОКОЛОВ
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Любой желающий сможет задать вопрос на конференции

Любой желающий сможет задать вопрос на конференции

20 августа 2021 года в 12.30 состоится большая пресс-конференция лидера партии «Родина депутата Алексея Журавлева. В онлайн-встрече примут участие также сторонники партии – герой России Андрей Богатов и известный общественник Максим Шугалей.

На протяжении четырех месяцев активисты в рамках проекта «100 городов» посещают города России и узнают из первых уст проблемы, которые возникают у местных жителей. На встрече они расскажу, о чем говорили с людьми, какие пожелания собрали и как можно решить эти проблемы.

Любой желающий сможет присоединиться к встрече и задать свои вопросы на тему жизни в российском городе. Депутат и его сторонники обещают ответить на все вопросы, заданные в комментариях под трансляцией. Конференция будет доступна по ссылке