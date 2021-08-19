За полгода самарцы набрали кредитных карт на 10 миллиардов рублей

"Карточные" долги самарцев растут Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За первое полугодие 2021 года жители Самарской области оформили кредитных карт на общую сумму в 10 миллиардов рублей. Такие данные опубликовали аналитики Объединенного кредитного бюро.

- За первые шесть месяцев 2021 года жители региона оформили 157 тысяч кредитных карт, - сообщает Объединенное кредитное бюро. - За тот же период 2020-го это число составило 114 тысяч, то есть количество оформленных кредитных карт выросло на 38%.

В то же время в денежном выражении самарцы взяли больше «карточных» долгов, чем в прошлом году. Если в первом полугодии 2020-го эта сумма составила семь миллиардов, то в 2021м - уже 10 млрд, то есть на 43% больше.