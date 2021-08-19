Предпринимателям из Самарской области рассказали, как государство поддерживает бизнес

Мероприятия для бизнесменов проводятся на постоянной основе Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Самарской области продолжают проводить встречи для местных предпринимателей. Недавно "форсайт-сессии" прошли в Красноярском, Пестравском и Безенчукском районах, а также в Отрадном. 19 августа аналогичное мероприятие состоится для бизнесменов и самозанятых Октябрьска.

Встреча пройдет на центральной площади в рамках проекта "Живая история Самарской области". Это целый комплекс мероприятий жителей муниципальных образований. Его цель - распространение и популяризация знаний по истории губернии.

- Мы регулярно проводим такие мероприятия для муниципалитетов. На них мы знакомим предпринимателей с изменениями в законодательстве, предстоящими событиями и той господдержкой, на которую они могут рассчитывать, - рассказывает глава минэкономразвития региона Дмитрий Богданов.

Подобные сессии до конца года пройдут в большинстве городов и районов. Благодаря этому большое число предпринимателей узнают о льготных финансовых продуктах, обучающих программах и других полезных вещах.

Участников проекта ждут самые разные форматы: интерактивные занятия, конкурсы, квесты, выставки, квизы и прочее. Специальные программы для тех, кто планирует начать свое дело или уже занимается бизнесом - важная часть проекта. Партнером мероприятий выступает министерство экономического развития и инвестиций губернии.

В Октябрьске с участниками поделится своим опытом эксперт по организационному развитию компаний Максим Канухин. Он проведет семинар на тему "Эффективная отстройка от конкурентов".