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Общество19 августа 2021 14:35

Сильная жара до 40-41 градусов ожидается в Самарской области 19-21 августа 2021 года

В регионе объявлен оранжевый уровень опасности
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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В Самаре будет нереально жарко в ближайшие дни

В Самаре будет нереально жарко в ближайшие дни

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приволжском УГМС объявили оранжевый уровень опасности из-за аномальной жары. Синоптики предупредили о повышении температуры воздуха до 41 градусов.

- В период с 19 по 21 августа 2021 года днем в Самарской области ожидается сильная жара 40-41 градусов, - сообщили в Приволжском УГМС.

Напомним, вчера 18 августа 2021 года в Самарской области зафиксировали новый рекорд аномальной жары +37,7 градусов. Последний раз температура до таких показателей поднималась 86 лет назад.