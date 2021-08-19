В Самарской области более 120 самозанятых разместили свои проекты на онлайн-витрине

У самозанятых есть отличная площадка для реализации своей продукции Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Самарской области с июня работает онлайн-витрина, на которой самозанятые размещают информацию о своей продукции. Размещена она в виде нового раздела на портале поддержки бизнеса в регионе mybiz63.ru.

Новой мерой поддержки воспользовались уже более 120 самозанятых. Они представили проекты в самых разных областях: туризм, красота и здоровье, бытовые услуги, творчество и др.

Для того, чтобы стать участником онлайн-витрины, нужно зарегистрироваться в приложении "Мой налог", вести деятельность на территории региона и самостоятельность производить товары или предоставлять услуги потребителям. Заявки на размещение принимаются на сайте www.vitrina.mybiz63.ru.

- Онлайн-витрина - это возможность привлечь новых клиентов, партнеров и вывести свой проект на новый уровень, - рассказывает глава минэкономразвития региона Дмитрий Богданов. - В дальнейшем мы представим региональный маркетплейс, где разместятся все местные производители: от самозанятых до крупных предприятий.

Электронная площадка продолжает находиться на стадии разработки. Самозанятые и потребители уже спокойно могут найти проект в каталоге, используя фильтры. Сроки рассмотрения заявок от самозанятых не ограничены.