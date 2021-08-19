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Общество19 августа 2021 16:39

На "Экомобиль", курсирующий по Самарской области, установили датчики по контролю за воздухом

Комплекс по состояние за контролем атмосферы 13 августа установили на машину специалисты АНО "Аиралаб Рус"
Геннадий ВЕТРОВ
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Новая система позволит лучше изучать атмосферу

Новая система позволит лучше изучать атмосферу

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

13 августа сотрудники АНО "Аиралаб Рус" установили комплекс датчиков по контролю за состоянием атмосферного воздуха на автомобиль своего партнера группы компаний "Эковоз". Компания уделяет большое внимание экологии и в лице директора Дениса Волкова оказала поддержку в формировании гражданской сети мониторинга воздуха в Тольятти.

"Экомобиль" является передвижным пунктом сбора опасных отходов. Установка на него такой техники - важный шаг. Теперь машина оснащена системой контроля воздуха с расширенным числом датчиков и подключена к общей сети.

Исполнительный директор "Аиралаб Рус" Иван Петров уверен, что это поможет увеличить площадь охвата и получать больше информации о состоянии атмосферы в Тольятти в течение всего рабочего дня. И важно задействовать всю территорию города, как жилые кварталы, так и промышленные зоны.

- Тольятти - промышленный город, поэтому здесь очень важно следить за состоянием воздуха. Необходимо выстраивать масштабную систему мониторинга, которая включает в себя и стационарные посты, и мобильную лабораторию, и датчики, которые может установить любой житель города, - считает Денис Волков.

Депутат похвалил проект АНО "Аиралаб Рус". По его мнению, они отлично иллюстрирует гражданский мониторинг атмосферного воздуха. Именно поэтому в "Эковозе" проект нашел поддержку.

- Уверен, что скоро на интерактивной карте, куда стекаются данные датчиков, будет информация от сотен приборов. Это позволит нам более качественно отслеживать общее состояние воздуха в Тольятти, а также понимать, что именно является источником его загрязнения, - заявил Волков.

Сейчас гражданская сеть мониторинга насчитывает более 30 единиц. Она сигнальная. Показатели приборов принимаются мобильной лабораторией во время выездов.