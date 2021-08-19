Самарцы попросили Ольгу Бузову спасти лес

Ольгу Бузову просят спасти лес в Самаре. Фото - соцсети

Ольгу Бузову попросили спасти лес в Самаре. Такой призыв написали на заборе около микрорайона «Новая Самара».

Ранее жители нового микрорайона высказывали опасения, что располагающийся рядом лес начнут вырубать. С жителями встречалась глава Самары Елена Лапушкина, на встрече присутствовали и представители застройщика.

В микрорайоне планировали высадить новые деревья. Отмечалось, что и ранее в районе высаживали новые деревья, кустарники и цветы.

Тем не менее, жителей города и нового микрорайона по-прежнему беспокоит судьба леса, и в комментариях люди высказываются, что сейчас «вся надежда на нее», то есть, на Бузову.

В соцсетях сразу стали писать и другие просьбы к известной телеведущей, актрисе и певице, в частности, даже попросили занять 100 тысяч рублей.

Некоторые стали призывать и других звезд российской эстрады к решению самарских проблем. Например, рэпера Моргенштерна призывают спасти водопровод в месте строительства крупной транспортной развязки на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии.