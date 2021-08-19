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Общество19 августа 2021 17:44

В Симферополе из-за грозы задержали рейс из Самары 19 августа 2021

В Крыму действует штормовое предупреждение
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В Симферополе из-за грозы задержали авиарейсы

В Симферополе из-за грозы задержали авиарейсы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Симферополе в четверг, 19 августа, задержали несколько рейсов из-за грозы. Об этом "КП-Самара" сообщила пассажирка самолета.

- Кружили над аэропортом Симферополя несколько часов, уже в 14.45 должны были приземлиться. Но кончилось топливо, и мы полетели в Анапу, сейчас самолет там посадили, ждем дозаправку и полетим обратно. Капитан судна говорит, что виновата гроза над аэропортом, не дают разрешения на посадку. В самолете все спокойны, пассажирам дали воду, в аэропорт выйти не разрешают, - рассказала пассажирка.

Из-за ливня были задержаны рейсы и из других городов, среди них Москва и Санкт-Петербурга.

В четверг синоптики предупреждали о сильных дождях в Крыму. В Симферополе прогнозировали дожди и грозы, а также усиление ветра. Прогнозы в итоге оправдались – на центральную часть Крыма обрушился град и сильный ливень, городские улицы оказались затоплены. На полуострове действует штормовое предупреждение.