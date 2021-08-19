Самарцы выступили против строительства высотных домов в историческом центре Самары

Самарцы высказались против застройки в историческом центре

В Самаре прошли публичные слушания, на которых решали вопрос о строительстве высотных домов на улице Максима Горького. Там хотели возвести многоэтажные дома с видом на Волгу.

Планировалось вести стройку на земельных участках общей площадью 40 197 квадратных метров.

ООО Капитал Девелопмент» планировало построить дома от 4 до 9 этажей вдоль берега Волги, а на территории бывшего завода клапанов в СОФЖИ хотели построить 34-метровые дома в качестве компенсации за предоставление социального жилья.

Во время публичных слушаний проекты вызвали отрицательную реакцию у жителей Самары , которые высказались против строительства.