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Общество19 августа 2021 19:15

Самарцы выступили против строительства высотных домов в историческом центре Самары

На публичных слушаниях проекты вызвали отрицательную реакцию
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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Самарцы высказались против застройки в историческом центре

Самарцы высказались против застройки в историческом центре

В Самаре прошли публичные слушания, на которых решали вопрос о строительстве высотных домов на улице Максима Горького. Там хотели возвести многоэтажные дома с видом на Волгу.

Планировалось вести стройку на земельных участках общей площадью 40 197 квадратных метров.

ООО Капитал Девелопмент» планировало построить дома от 4 до 9 этажей вдоль берега Волги, а на территории бывшего завода клапанов в СОФЖИ хотели построить 34-метровые дома в качестве компенсации за предоставление социального жилья.

Во время публичных слушаний проекты вызвали отрицательную реакцию у жителей Самары , которые высказались против строительства.