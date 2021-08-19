Школу в Автозаводском районе Тольятти достроят к концу 2022 года

Новая школа строится в Тольятти

Строительство школы в Автозаводском районе Тольятти завершат в конце следующего года. Об этом сообщили в правительстве Самарской области.

Рядом находятся еще две школы, но они переполнены. При этом в квартале проживает много молодых семей, а значит, потребность в новой школе возникнет.

Школа рассчитана на 1 600 учеников, из которых 600 – ученики младших классов. Там будет создано 64 класса, построят крупный спортивный блок. Также появится спортивная площадка на улице, на которой можно будет играть в футбол, баскетбол, теннис и другие виды спорта.

Предполагается, что заниматься на спортивных площадках школы смогут и взрослые из близлежащих домов. Инфраструктура позволит разграничить поток взрослых и детей.

- Будет построена крупная школа с мощным спортивным комплексом, поэтому доступность занятий для населения должна быть обеспечена. Вы знаете, что желающих заниматься физкультурой и в 10 вечера, и даже в 12 часов ночи много. При этом должны соблюдаться все меры и требования безопасности, - сказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.