Маршрутка проехала на "красный" и задела велосипедиста. Фото - скриншот

В Самаре маршрутка сбила велосипедиста, проехав на красный свет. Соответствующее видео появилось в группе "Новости Самары - Самара Life".

На видео заметно, как маршрутный автобус проезжает на красный сигнал светофора и задевает велосипедиста, который в этот момент ехал по пешеходному переходу.

В комментариях развернулось обсуждение, что велосипедист тоже нарушил правила дорожного движения, поскольку ехал по пешеходному переходу, в то время как в соответствии с правилами он должен был идти пешком, а велосипед везти рядом.

Как видно на записи, маршрутка задела велосипед, сам же велосипедист, осмотрев свое средство передвижения, продолжил путь.