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Общество19 августа 2021 21:09

Жаркий воздух идет в Самару: в регионе ожидают жару до 41 градуса

Сильная жара будет как минимум до воскресенья
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В жару самарцы спасаются на пляжах

В жару самарцы спасаются на пляжах

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильной жары - в регионе местами ожидают до 41 градуса тепла. Об этом сообщают в Приволжском УГМС.

По данным синоптиков, в ближайшие дни воздух в Самарской области прогреется до +41 градуса по Цельсию. Ожидается, что жара сохранится как минимум до воскресенья. Вероятность дождя при этом крайне мала.

Сейчас в регион поступает жаркий воздух с южных широт. Устоявшаяся температура воздуха на 5,5-6 градусов превышает средние многолетние значения