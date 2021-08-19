Жаркий воздух идет в Самару: в регионе ожидают жару до 41 градуса

В жару самарцы спасаются на пляжах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильной жары - в регионе местами ожидают до 41 градуса тепла. Об этом сообщают в Приволжском УГМС.

По данным синоптиков, в ближайшие дни воздух в Самарской области прогреется до +41 градуса по Цельсию. Ожидается, что жара сохранится как минимум до воскресенья. Вероятность дождя при этом крайне мала.

Сейчас в регион поступает жаркий воздух с южных широт. Устоявшаяся температура воздуха на 5,5-6 градусов превышает средние многолетние значения