Новый Центр онкопомощи откроется в Самарской городской больнице №6 в декабре 2021 года

Новый ЦАОП откроется в городской больнице №6. Фото: Самарская губернская дума

В 2021 году на базе ГБУЗ «Самарская городская больница №6» откроется Центр амбулаторной онкологической помощи населению. На создание ЦАОП выделено 27 миллионов рублей из бюджета области.

- ЦАОП будет оснащен современным оборудованием на общую сумму 50 миллионов рублей. Планируется закупить аппараты ультразвуковой диагностики, эндоскопическое оборудование и цифровой маммограф, - рассказали в Самарской губернской думе.

На базе ГБ №6 появятся кабинеты приема врачей-онкологов, кабинеты ультразвуковой диагностики, маммографии и эндоскопии, дневной стационар. ЦАОП будет готов принимать пациентов уже в декабре 2021 года.