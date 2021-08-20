В Самаре несколько исторических зданий взяли под охрану как памятники культуры

УГООКН расширили список объектов культурного наследия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Управление государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области пополнили реестр объектов, которые находятся под охраной как памятники культуры, несколькими историческими зданиями.

Так, в список ОКН вошел особняк Субботина-Шихобалова, построенный в 1878-1879 годах по проекту архитектора Виктора Шретера. Особняк находится на улице Алексея Толстого, 3. Также в реестр вошли здание Окружного суда на Куйбышева, 60, Пушкинский народный дом 1903 года постройки, который находится на Льва Толстого, 94, дом, в котором жил в 1895 г. А.М. Горький на улице Степана Разина, 126, здание управления Самаро-Златоустовской железной дороги, 1927 года постройки на Комсомольской площади, 2/3, «Белый дом» на Фрунзе, 167 и здание городского театра на площади Чапаева.

Также в реестр ОКН включили здание церкви 1918 года постройки архитектора Д. Вернера в Чапаевске на Комсомольской, 3 и здание Сызранского городского отдела ЗАГС, который до революции был особняком купца Сергея Стерлядкина.

Напомним, в настоящее время УГООКН рассматривает заявление о включении «Дома самарской мещанки Сафроновой А. П.» на Садовой, 228 в реестр ценных градоформирующих объектов, которые составляют облик исторического поселения.