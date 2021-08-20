Гендиректором «Акрона» стал бывший коммерческий директор «Спартака»

Также Алексей Власов работал в российском офисе FIFA. Фото: ФК «Акрон» (Тольятти).

Тольяттинский футбольный клуб «Акрон» объявил о кадровых перестановках в руководстве. Место генерального директора занял Алексей Власов. На этом посту он сменил Ивана Киреева, который теперь будет его замом.

- Амбициозные задачи, которые ставятся перед клубом, требуют стратегического подхода и грамотного управления. У нас большие планы по спортивному направлению, инфраструктуре. При этом для нас, как для частного клуба, важна и коммерческая составляющая. Алексей разделяет наши цели, имеет серьезный опыт работы в индустрии и сможет придать новый импульс развитию клуба, - прокомментировал назначение владелец «Акрона» Павел Морозов.

Алексей Власов ранее работал в московском «Спартаке», где занимал, в том числе, должность коммерческого директора. Столичный клуб он покинул в 2019 году и перешел на работу в российский офис FIFA, где был руководителем направления маркетинговых операций и занимался спонсорскими правами на стадионах ЧМ-2018.