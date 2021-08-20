В Самаре злостный нарушитель ПДД врезался в ограждение

В Самаре в злостный нарушитель ПДД попал в аварию. ФОТО: ГУ МВД

В Самаре в четверг, 19 августа, на Красноглинском шоссе произошло ДТП. Автомобиль «Kia Rio» двигался со стороны улицы Зелёной, когда водитель не справился с управлением и влетел в металлическое ограждение. Об этом сообщили ГУ МВД России по Самарской области.

34-летний водитель превысил скорость и врезался в ограждение, находившееся справа по ходу движения. От удара его отбросило на такое же ограждение слева. В результате ДТП пострадали водитель и 40-летний пассажир. Обоим назначено амбулаторное лечение.

Примечательно, что, по информации ГИБДД, водитель прежде 36 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД. По факту ДТП проводится проверка.