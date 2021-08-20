Сотрудники "Тольяттикаучука" восстановили один из самых известных родников "Самарской Луки"

Сотрудникам предприятия помогали местные лесники Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Работники предприятия "Тольяттикаучук" группы "Татнефть" вместе с представителями нацпарка "Самарская Лука" восстановили Анурьевский родник. Он является одним из самых популярных на территории национального парка.

Постоянно действующих источников на территории этой природной зоны не очень много. Их насчитывается не более десятка.

- У родника можно встретить лося, косулю, даже следы рыси находили. Вода для животных жизненно необходима. Из-за карстовых пород, которыми сложено плато Самарской Луки, практически вся вода уходит вглубь, не задерживаясь на поверхности, поэтому родники нужно восстанавливать, - объясняет начальник Сосново-Солонецкого участкового лесничества Сергей Найденко.

Анурьевский родник сотрудники "Тольяттикаучука" и лесники очистили от ила, там же они обустроили надежный металлический спуск, почистили и облагородили территорию. На месте появилась новая беседка и информационные щиты.

- Сюда за водой часто приезжают дачники, жители сел Сосновый Солонец и Аскулы. Вода в роднике хорошая, чистая и мягкая, прозрачная, люди верят, что она целебная, - делится замдиректора по развитию и рекреационной деятельности "Самарской Луки" Валерий Ульянов.

В нацпарке даже есть туристический маршрут к Анурьевскому роднику. За год его посещают около тысячи человек. В парке благодарны "Тольяттикаучуку" за то, что они помогли восстановить одну из природных жемчужин региона.