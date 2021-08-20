Самарская область готовится к первой цифровой Всероссийской переписи населения

В этого году переписать себя и родственников можно впервые самостоятельно

С 15 октября по 14 ноября 2021 пройдет Всероссийская перепись населения. В Самарской области состоялось заседание областной комиссии по проведению переписи.

В этом году россияне впервые смогут самостоятельно переписать себя и членов своей семьи на портале «Госуслуги». Переписные листы в личном кабинете будут доступны с 15 октября по 8 ноября 2021 года. Также в период Всероссийской переписи по домам будут ходить переписчики с 18 октября, и начнут работать специальные переписные пункты.

Предварительные итоги Всероссийской переписи будут подведены в апреле 2022 года, а в четвертом квартале Росстат опубликует окончательные итоги.

В правительстве сообщили, что в настоящее время ведется набор переписчиков. На 1 августа 2021 года на 93% подобран переписной персонал. Всего (с учетом резерва) нужно подобрать 7692 человека. Стать переписчиком может любой житель России от 18 лет и старше, открытый к общению и владеющий навыками работы с планшетным компьютером. Подробности можно узнать в одном из подразделений Самарастата или на официальном сайте ведомства.