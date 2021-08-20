Самара вошла в ТОП-5 самых общительных городов страны

Самарцы оставляют много комментариев под объявлениями оо аренде квартир Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сервис Объявления ВКонтакте проанализировал активность пользователей под постами с объявлениями и выяснил, жители каких городов больше всего обсуждают товары в комментариях. Самара вошла в ТОП-5 городов, которые больше всего проявляют активность в социальных сетях.

По результатам исследования, Самара оказалась на 5 месте в списке самых общительных городов. Самарцев по активности обогнали жители Санкт-Петербурга, Челябинска, Краснодара и Казани, где активно комментируется каждое третье объявление Вконтакте.

Также эксперты отметили, что категории товаров, которые более активно комментируют, также отличаются. Например, самарцы больше всего обсуждают объявления об аренде недвижимости и автомобилей, в то время как Петербуржцы активно оставляют комментарии под объявлениями о купле-продаже или аренде водных мотоциклов, лодок и катеров.