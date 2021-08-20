В Самарской области за сутки не было летальных случаев Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в пятницу, 20 августа, выявили еще 444 человека, заразившихся коронавирусом. При этом из ранее заболевших выздоровели 209, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Всего с начала пандемии в Самарской области коронавирусом заразились 85 403 человека, из которых выздоровели 74 914. Умерли 2 979 - за прошедшие сутки новых летальных исходов не было, такое случилось впервые с марта этого года.

В целом по стране 20 992 новых заболевших в 85-ти регионах страны, всего заразились 6,7 млн человек.