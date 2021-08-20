В Самаре 21-22 августа 2021 года будет перекрыто три улицы из-за проведения соревнований

Возле "Солидарность Арены" будут проводить соревнования Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре проведут Чемпионат и первенство Самарской области по лыжероллерам. 21 и 22 августа в целях обеспечения безопасности будут перекрыты три улицы рядом со стадионом «Солидарность Арена».

- 21 и 22 августа 2021 года с 8:30 до 15:00 будет временно ограничено движение возле стадиона «Солидарность Арена», - сообщили в администрации Самары.

Так, будет ограничено движение на улице Арена 2018 от Проезда №8 до Проезда №2, по Проезду №2 от Второй Стадионной до Арена 2018 и по улице Дальней 500 метров до Арены 2018.

Также во время проведения соревнований будет скорректирована схема движения общественного транспорта, курсирующих на данном участке.