В Самарской области от коронавируса привили 77% полицейских

В Самарской области продолжается вакцинация Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области прививки от коронавируса сделали 77% полицейских. Прививки сотрудники правоохранительных органов делают в больницах, а также прямо в отделениях - для удобства приезжают мобильные бригады медиков.

По данным ГУ МВД России по Самарской области, перед вакцинацией полицейские проходят осмотр, чтобы выявить, можно ли делать прививку.

В Самарской области ежедневно находят более 400 новых заразившихся коронавирусом, за прошедшие суки нашли 444 новых случая.

Ранее в регионе была введена обязательная вакцинация для групп риска.