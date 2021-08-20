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Здоровье20 августа 2021 14:30

В Самарской области от коронавируса привили 77% полицейских

В отделения выезжают мобильные бригады
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В Самарской области продолжается вакцинация

В Самарской области продолжается вакцинация

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области прививки от коронавируса сделали 77% полицейских. Прививки сотрудники правоохранительных органов делают в больницах, а также прямо в отделениях - для удобства приезжают мобильные бригады медиков.

По данным ГУ МВД России по Самарской области, перед вакцинацией полицейские проходят осмотр, чтобы выявить, можно ли делать прививку.

В Самарской области ежедневно находят более 400 новых заразившихся коронавирусом, за прошедшие суки нашли 444 новых случая.

Ранее в регионе была введена обязательная вакцинация для групп риска.