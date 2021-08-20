В Самаре больше всего новых заразившихся за сутки в регионе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в пятницу, 20 августа, нашли 444 новых заразившихся коронавирусом, сообщили в региональном оперштабе.

Больше всего новых случаев нашли в областной столице, где 197 новых заразившихся. Далее в списке Тольятти, где 91. В остальных городах и районах значительно меньше. Не считая Самару и Тольятти, во главе списка Чапаевск и Красноярский район, где по 19 новых заразившихся, Отрадный (18) и Кинель-Черкасский район (16).

Впервые с марта этого года за сутки не выявлено новых смертельных случаев, в то время как до этого несколько дней подряд было порядка 20-ти умерших каждые сутки.

Всего с начала пандемии в Самарской области коронавирусом заразились 85 403 человека, из которых выздоровели 74 914, умерли - 2 979.