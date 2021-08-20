Представители Бузовой отреагировали на призыв о помощи спасти лес

Самарцы попросили Бузову спасти лес. ФОТО: Соцсети

Представитель певицы, телеведущей и актрисы Ольги Бузовой отреагировали на распространившуюся в соцсетях надпись «Бузова, спаси лес!».

Напомним, надпись появилась на заборе около микрорайона «Новая Самара». Жители нового микрорайона высказывали опасения, что располагающийся рядом лес начнут вырубать.

PR-менеджер Бузовой, Антон Богославский сообщил, что о надписи певица не знает.

- О надписи на заборе Ольге ничего не известно. А какими-то другими способами с просьбами помочь остановить вырубку леса к нам никто не обращался, - ответил Богославский.

Также, стало известно, что надпись оперативно закрасили.