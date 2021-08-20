Бизнесмен из Самары будет продавать защитные костюмы для врачей в странах Евросоюза

Защитные костюмы выходят на европейский рынок

Основатель швейной фабрики "Профи Дресс" Руслана Сукаева из Самары получила европейский сертификат на защитные комбинезоны для врачей-инфекционистов. Теперь эта продукция может быть выставлена на продажу в странах Евросоюза, ведь она соответствует всем требованиям к подобным изделиям, которые там установлены.

Фабрика существует уже 10 лет. Там занимаются пошивом формы и текстиля для ресторанов, гостиниц и магазинов. В условиях пандемии Руслана Сукаева смогла адаптироваться и к новым законам рынка. Многоразовые защитные костюмы для медработников начали делать в 2020 году.

- К нам приезжали врачи самарских больниц, чтобы рассказать о нюансах, которые необходимо было учесть: удобство, комфорт ткани, защита от бактерий. В разработке принимали участие конструкторы, дизайнеры, закройщики и лаборанты. Продукт прошел внутренние испытания на фабрике, а потом в больницах и лабораториях, - рассказала основатель фабрики.

Теперь представители "Профи Дресс" хотят выходить на европейский рынок. Руслана Сукаева благодарна областному министерству экономического развития и региональному экспортному центру, где помогли разобраться во всех вопросах по выходу в Европу. В качестве господдержки компания получила 1 млн рублей. Деньги направлены на лабораторные исследования в Европе. Сегодня продукт фабрики соответствует всем требованиям.

- Мы гордимся нашими активными предпринимателями и всегда готовы оказать им необходимую поддержку, - отметил глава минэкономразвития региона Дмитрий Богданов.

Министр напомнил, что для информирования о возможностях выхода на внешние рынки в Самарской области работает Центр поддержки экспорта. Сегодня в нем действуют комплексы услуг по поиску контрагента и сопровождению сделок, участию в международных мероприятиях и не только.