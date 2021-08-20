В Самарскую область за неделю доставили 115 тысяч вакцин от коронавируса

В Самаре прививку можно сделать круглосуточно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедшую неделю в Самарскую область доставили 115 тысяч доз вакцин от коронавируса. Об этом сообщили в региональном правительстве.

В область доставили 95 тысяч доз вакцин "Спутник Лайт", более 17 тысяч доз вакцин "Спутник V" и более 2 тысяч доз вакцин КовиВак.

В регионе первый компонент вакцины получили 970 тысяч жителей, завершили вакцинацию 809 тысяч человек.

Вакцинацию можно пройти в больницах, к которым прикреплены, а также в мобильных и круглосуточных пунктах.

Мобильные пункты работают около торговых центров "Мега", "Космопорт" и "Амбар". Работают они по пятницам с 14 до 19 часов и по выходным с 11 до 18 часов. В "Авроре" и "Гудке" ежедневно (с 11 до 18 часов) работают стационарные прививочные пункты.

Круглосуточные пункты находятся в больнице №10 на Медицинской, 4, в больнице №6 на Советской Армии, 56 и в больнице №4 по адресу Мичурина, 125.

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