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Общество20 августа 2021 17:02

В Самаре перестали продавать дневники с ошибками на обложке

Компании-заказчику грозит штраф в 5 тысяч рублей
Сергей ЧЕРНЫХ
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В Самаре изъяли из продажи дневники с ошибками. Фото - соцсети

В Самаре изъяли из продажи дневники с ошибками. Фото - соцсети

В Самаре вывели из продажи дневники, в которых были допущены ошибки.

Ранее родители выкладывали в соцсетях фотографии дневников, которые они купили для нового учебного года своим детям и обнаружили там ошибки.

В пятницу, 20 августа, состоялось заседание административной комиссии Октябрьского района, во время которого представители компании-заказчика сообщили, что из продажи изъят весь тираж дневника, в котором допустили ошибки.

Теперь компании грозит штраф в 5 тысяч рублей за несанкционированное использование герба Самарской области на обложке дневника.