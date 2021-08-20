В Самаре откроется первая круглогодичная ярмарка

В Самаре появится круглогодичная ярмарка

Первая круглогодичная ярмарка начнет работать в Самаре, сообщают в городской администрации.

Ярмарка будет располагаться на пересечении улиц Киевской и Тухачевской. Всего там будет 180 торговых мест, из которых 130 - круглогодичного размещения и 50 мест, которые будут использоваться в выходные дни.

На ярмарке можно будет купить продукцию сельхозпроизводителей, предусмотрены места для пенсионеров, которые смогут там торговать.

Ярмарка начнет работать 27 августа, а в дальнейшем круглогодичные ярмарки также заработают в Октябрьском, Ленинском и Куйбышевском районах.