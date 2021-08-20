В Самарской области у представителя преступной группы из Азии изъяли героин

Виновным в распространении наркотиков грозят длительные сроки лишения свободы
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самарской области с поличным задержали участника преступной группы из стран центральной Азии и изъяли у него наркотические средства. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.
Во время оперативно-розыскных мероприятий у участника преступной организации нашли и изъяли 500 грамм героина. По факту случившегося возбудили уголовное дело.
Кроме того, был задержан представитель одной из преступных групп Самарской области, у которого нашли 1 103,16 грамм героина. По факту незаконного оборота также возбудили уголовное дело.
Расследование продолжается, устанавливаются каналы поставки запрещенных веществ и причастные к этому лица.
Виновным грозит до 20 лет лишения свободы.