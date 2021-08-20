Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+31°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество20 августа 2021 19:49

В Самарскую область идет холодный воздух: жара в регионе спадет

Ожидается, что немного прохладнее станет в понедельник
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Самарской области жара спадет

В Самарской области жара спадет

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области скоро спадет жара. Как сообщают в Приволжском УГМС, на Среднюю Волгу смещается холодный атмосферный фронт, который окажет влияние и на правобережные районы нашего региона, а в понедельник будет формировать погоду в большинстве районов области.

Сейчас в Самарской области очень жарко, в некоторых местах температура воздуха превышает 40 градусов тепла. Так же жарко будет и в субботу.

Изнуряющая жара начнет постепенно спадать в воскресенье, а в понедельник на северо-западе области ожидается до +25 градусов.