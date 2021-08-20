В Самарскую область идет холодный воздух: жара в регионе спадет

В Самарской области жара спадет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области скоро спадет жара. Как сообщают в Приволжском УГМС, на Среднюю Волгу смещается холодный атмосферный фронт, который окажет влияние и на правобережные районы нашего региона, а в понедельник будет формировать погоду в большинстве районов области.

Сейчас в Самарской области очень жарко, в некоторых местах температура воздуха превышает 40 градусов тепла. Так же жарко будет и в субботу.

Изнуряющая жара начнет постепенно спадать в воскресенье, а в понедельник на северо-западе области ожидается до +25 градусов.