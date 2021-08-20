Глава Роскосмоса Рогозин считает, что в Самаре готовы бросить вызов SpaceX Илона Маска

Глава Роскосмоса побывал на РКЦ "Прогресс" в Самаре

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время своего визита в Самаре в пятницу, 20 августа, отметил высокий уровень подготовки специалистов космической отрасли.

- Если говорить о том, кто из российских космических фирм в наибольшей степени готов бросить вызов команде SpaceX, я считаю, это Самара, - сказал Рогозин.

Сейчас в Самаре на РКЦ «Прогресс» имеет наибольшее количество заказов за последние 50 лет. Сейчас на предприятии проектируются ракета-носитель «Союз-5» и носитель «Амур-СПГ», который будет работать на сжиженном природном газе и жидком кислороде. Также ведется работа по ракете-носителя среднего класса «Союз-6».

- Вы всегда в фокусе самых свежих, новых и перспективных идей, задумываетесь о том, как вовлечь РКЦ «Прогресс», использовать потенциал трудового талантливого коллектива, наших научных, образовательных учреждений, - сказал Рогозину губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.