В Самарской области микроавтобус столкнулся с кроссовером, есть пострадавший

В Самарской области столкнулись микроавтобус и кроссовер. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

В пятницу, 20 августа, на трассе М-5 произошло ДТП с микроавтобусом и кроссовером Ford, в котором пострадала молодая женщина. Об этом "КП-Самара" сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Авария произошла, когда микроавтобус ехал в направлении Москвы со стороны Самары. На 893-м км трассы М-5 водитель микроавтобуса разворачивался и не пропустил Ford, который ехал в попутном направлении.

В результате аварии пострадала 31-летняя молодая женщина. Сейчас полицейские выясняют причины произошедшего.