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Экономика20 августа 2021 21:30

Рогозин объяснил причину иска к самарскому РКЦ "Прогресс" от Минобороны РФ на 2,4 млрд рублей

В госкомпании ищут выходы из данной ситуации
Сергей ЧЕРНЫХ
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Минобороны РФ требует взыскать с самарского РКЦ "Прогресс" 2,4 млрд рублей

Минобороны РФ требует взыскать с самарского РКЦ "Прогресс" 2,4 млрд рублей

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время своего визита в Самару в пятницу, 20 августа, объяснил, почему в отношении РКЦ "Прогресс" был подан иск от Минобороны РФ на 2,4 млрд рублей.

Ранее в Арбитражном суде Москвы приняли иск о взыскании с самарского предприятия крупной суммы. По словам Рогозина, такое происходит, если случается задержка сдачи космического аппарата в интересах Роскосмоса или Минобороны. Глава Роскосмоса отметил, что по закону заказчики обязаны выставлять иски.

- Хотя все прекрасно понимают, что в данном конкретном случае это не вина самарского "Прогресса", а это обстановка, в которой страна оказалась из-за санкций, - сказал Рогозин.

Он отметил, что юристы сейчас занимаются поиском решений для выхода из данной ситуации.