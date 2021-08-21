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Общество21 августа 2021 8:46

На пяти пляжах в Самарской области стало опасно купаться

Несколько зон отдыха горожан не прошли проверку Роспотребнадзора
Вера ЦЫГАНКОВАВера ЦЫГАНКОВА
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Еще 28 пляжей в Самарской области остались пригодны для купания

Еще 28 пляжей в Самарской области остались пригодны для купания

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области сохраняется аномальная жара, и как следствие активно продолжается купальный сезон. Однако, продолжать его рекомендуют не везде. Последние проверки Ропотребнадзора выявили пять опасных для купания пляжей из 33 действующих в регионе.

Речь идет о прибрежных зонах на 2-й очереди набережной Волги в Самаре, а также о первом и втором пляжах озера Сакулино в Новокуйбышевске. В «черный список» также попали два пляжа в Сызрани. По данным Управления Роспотребнадзора по Самарской области, вода в этих зонах не соответствуют гигиеническим требованиям.

Зато пробы песка оказались удовлетворительными.

- Возбудителей патогенной микрофлоры не обнаружено, качество песка соответствует гигиеническим требованиям, - отметили в Роспотребнадзоре.

Так что прогуляться по пляжам можно, а вот в воду жителей области на этих пяти пляжах просят не заходить. В качестве предупреждения там рекомендовано установить аншлаги с информацией, черный шар или плакат с надписью "Купаться запрещено".