Ко Дню города в центре Нефтегорска появится пляж и видовые площадки

В Нефтегорсе завершается обновление парка "Молодежный" Фото: Правительство Самарской области

В Нефтегорске завершается реконструкция одной из важных зон отдыха – парка «Молодежный». Ход работ 20 августа, проинспектировали губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Парк получил новую жизнь благодаря победе во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, который проводится по инициативе президента России Владимира Путина.

Обновление зеленой зоны уже приближается к завершению. Парк уже разбили на три зоны.

В его центральной на берегу озера со стороны главного входа обустроили пляж с деревянным настилом. Там можно будет загорать, принять освежающий душ в открытой душевой, а также полюбоваться пейзажем с консольных видовых площадок по обеим сторонам озера.

Желающие смогут прокатиться на катерах и лодках в дальней части. В зимнее время года там на льду будет организован каток.

В активной части парка для жителей и гостей города обустроили площадки для игры в футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис. Также там есть скейтпарк, зона воркаута, насыпная горка, площадка для барбекю с навесом и трибуна на склоне.

На восточной части склона расположился детский городок.

Все части парка «Молодежный» связаны между собой пешеходными и велосипедными дорожками.

Парк будет находится под наблюдением 46 камер безопасности, также здесь будет работать пункт общественного порядка.

Работы по реконструкции зеленой зоны планируют завершить к началу сентября, Официально его планируется открыть ко Дню Города, который отмечается в первые дни осени.