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Здоровье21 августа 2021 13:53

В Самарской области COVID-19 заразились еще 442 человека: данные на 21 августа 2021

После одного дня без жертв, инфекция вновь унесла жизни 22 жителей региона
Вера ЦЫГАНКОВАВера ЦЫГАНКОВА
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В Самарской области снова нашли более 400 заболевших коронавирусом

В Самарской области снова нашли более 400 заболевших коронавирусом

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в субботу, 21 августа, выявили еще 442 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает на сайте стопкоронавирус.рф.

В этот раз снова не обошлось без жертв. Печальную статистику пополнили 22 человека. Таким образом число умержих от опасной инфекции в области увеличилось до 3001 человека.

При этом из ранее заболевших выздороветь смогли 211 жителей губернии.

Всего с начала пандемии в Самарской области коронавирусом заразились 85 845 человек, из которых выздоровели 75 125.

В целом по стране за сутки выявили 21 000 новых заболевших в 85-ти регионах страны, всего заразились более 6,7 млн россиян.