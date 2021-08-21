В Самарской области COVID-19 заразились еще 442 человека: данные на 21 августа 2021

В Самарской области снова нашли более 400 заболевших коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в субботу, 21 августа, выявили еще 442 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает на сайте стопкоронавирус.рф.

В этот раз снова не обошлось без жертв. Печальную статистику пополнили 22 человека. Таким образом число умержих от опасной инфекции в области увеличилось до 3001 человека.

При этом из ранее заболевших выздороветь смогли 211 жителей губернии.

Всего с начала пандемии в Самарской области коронавирусом заразились 85 845 человек, из которых выздоровели 75 125.

В целом по стране за сутки выявили 21 000 новых заболевших в 85-ти регионах страны, всего заразились более 6,7 млн россиян.