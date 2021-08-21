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Происшествия21 августа 2021 15:17

В Самарской области в одном пожаре сгорели 14 домов, есть пострадавшие

Пожар начался с поджога сухой травы
Вера ЦЫГАНКОВАВера ЦЫГАНКОВА
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Очередной пожар в Самарской области уничтожил больше 10 домов

Очередной пожар в Самарской области уничтожил больше 10 домов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

21 августа около 12 часов дня в Борском районе Самарской области произошел крупный пожар. По данным главного управления МЧС России по Самарской области, все началось с несанкционированного поджога сухой травы. Под влиянием аномальной жары огонь быстро распространился и перекинулся на дачи и жилые дома в поселке Гвардейцы.

Пожарно-спасательные подразделения были привлечены по повышенному рангу вызова № 3. Когда они прибыли на место, там уже горели 14 домов: 6 частных жилых строений и 8 дачных участков. На борьбу с огнем было привлечено 95 человек и 37 единиц пожарной техники.

В 14.33 пожар был локализован на площади 750 кв. м. По данным МЧС, с горящей территории было эвакуировано 2 человека. Одного из них госпитализировали.

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