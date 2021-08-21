После дня без смертей в Самарской области от COVID-19 снова умерли 22 человека

В Самарской области коронавирус снова унес 22 жизни Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, где именно нашли еще 442 заболевших коронавирусом жителей Самарской области По данным на 21 августа, которые опубликовал региональный оперштаб, больше всего случаев заражения зафиксировано в Самаре – 211 заболевших. НА втором месте по суточной заболеваемости Тольятти, здесь COVID-19 подхватили 49 человек, еще 19 заболевших в Отрадном, 12 – в Кинеле, 11 – в Сызрани. По 10 новых заболевших обнаружили в Красноярском и Похвистневском районе. В остальных населенных было выявлено меньше 10 новых заболевших.

Всего в Самарской области за сутки по данным на 21 августа зафиксировано 442 новых случая заболевания коронавирусом.

420 человек узнали о том, что заболели коронавирусом, когда обследовались в связи с пневмонией и ОРВИ, у 22 человек болезнь протекала бессимптомно.

С начала пандемии зафиксировано 85845 случаев опасной инфекции.

К сожалению, после одного дня без смертей, коронавирус в регионе снова показал прежнюю летальность. За сутки снова умели 22 человека с COVID-19, как и 19 августа. Жертвами инфекции стали 17 женщин в возрасте от 56 до 93 лет и 7 мужчин в возрасте от 60 до 84 лет. Число жертв инфекции в Самарской области превысило 3 тысячи человек. Большинство из них страдали сопутствующими заболеваниями.