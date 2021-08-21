В Борском открылся уникальный музей-диорама «Огненная дуга»

Фото: правительство Самарской области

В Самарской области немало мест, которые воспитывают патриотизм. Одно из них - сельский музей-диорама «Огненная дуга» в Борском. В субботу, 21 августа, во время рабочего визита его посетил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Музей посвящен участнику Курской битвы, Герою Советского Союза Григорию Ивановичу Игошеву и героям боя на Тепловских высотах в 1943 году.

Создан был тот уникальный сельский музей директором филиала межрегиональной общественной организации содействия развития культуры и спорта «Берег» Алексеем Путылиным. Он долго собирал коллекцию стрелкового оружия, а семь лет назад вместе с поисковиками занялся раскопками на Курской дуге в районе села Ольховатка. Тогда ему и пришла идея создания музея-диорамы в Борском.

Два года назад на месте музея было просто поле. Сегодня здесь парк и фонтаны. Но главное – экспозиция. Здесь представлена техника, машины, пушки.

- Саму диораму мы не выдумывали – мы ее списали с 30 фотографий, документальной кинохроники. Специально с художниками я ездил в деревню Тепла. Там 2 дома стоят, их внешний вид мы перенесли на диораму. Ферма – полное воссоздание Тепловских высот. Художники полностью перенесли то, что увидели воочию. Получилась документальная картина», - рассказал создатель музея.

Музей открылся аккурат к 285-летию со дня образования села Борское. Это очень значимое событие, на фронт в Великую-Отечественную войну из него ушли более 8,5 тысяч человек

«Очень важно, на мой взгляд, что в этот день мы вспоминаем наших с вами земляков, которые отдали свою жизнь, защищая Отечество, – отметил Губернатор Дмитрий Азаров. ПО его словам музей сыграет важную роль в патриотическом воспитании молодого поколения.