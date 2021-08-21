На воскресенье в Самарской области объявили желтый уровень опасности

В регионе сохраняется аномальная жара, но будет лече Фото: Приволжское УГМС

В воскресенье, 22 августа, в Самарской области немного спадет жара. Но разница по прогнозам синоптиков будет малозаметной. Столбики термометров в регионе местами поднимутся до +37 градусов.

В связи с сохраняющейся жарой, в регионе 22 августа объявили желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.

При этом, синоптики обещают не только жару, но также дожди и грозы. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 7 - 12 м/с. Вероятность осадков сохранится и в понедельник. При этом в Самарской области станет легче дышать – температура воздуха поднимется уже до +34 градусов, а в среду – до +28 градусов.

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