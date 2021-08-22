В Самаре горожане массово переплыли Волгу. Экстремальный заплыв попал на видео

Экстремальный заплыв попал на видео

В Самаре рано утром 21 августа состоялся массовый заплыв через Волгу. Видеозапись экстремального спортивного мероприятия выложил видеоблогер Евгений Щекин.

Заплыв был неофициальным. В нем приняли участие около 50 человек – как любители, так и профессиональные спортсмены. Стартовали от спуска на ул. Лейтенанта Шмидта. В этом месте ширина реки составляет около двух километров.

Для безопасности к каждому из участников был привязан буй, пловцов сопровождали катера и сапсерферы. Пловцы, которые смогли преодолеть дистанцию, получили медали, а самые быстрые пловцы среди мужчин и женщин – переходящий Кубок Волги. Победитель, 42-летний Андрей Пекарев, переплыл Волгу за 22 минуты и 42 секунды, побив свой собственный рекорд – Андрей переплывает реку быстрее всех уже второй год подряд.