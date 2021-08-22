В Самарской области коронавирусом заразились еще 440 человек

В Самарской области коронавирусом заболели еще 440 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области коронавирусом заразилось еще 440 человек. Такие данные на 22 августа 2021 года опубликовал региональный оперштаб

По данным оперштаба 22 августа в регионе подтвердили 440 случаев новой коронавирусной инфекции. Подавляющее число новых заболевших – 181 человек – обнаружены в Самаре. На втором месте традиционно Тольятти – 48 человек, на третьем – Кинель (20 человек). 18 новых заболевших ковидом в Новокуйбышевске, 16 – в Сызрани.

Всего 18 из новых заболевших не имели внешних признаков заражения, остальные имели признаки ОРВИ или пневмонию.

Всего с начала пандемии в регионе коронавирусом заболели 86285 человек, скончались 3024, в том числе 23 – за последние сутки.