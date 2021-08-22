Для борьбы с природными пожарами в Самарской области создан региональный штаб

Огонь в Бузулукском бору бушует вторые сутки. Фото: ГУ МЧС по Самарскаой области

В Самарской области создали региональный штаб по борьбе с природными пожарами. Его первое заседание состоялось 21 августа в Борском районе, где вот уже вторые сутки бушует крупный пожар на территории нацпарка Бузулукский бор, рядом с селами Гвардейцы, Немчанка, Борское и др. Очередное заседание штаба состоится вечером 22 августа под руководством главы региона Дмитрия Азарова.

Из-за аномальной жары и сильного ветра ситуация остается напряженной. На месте работает 576 человек личного состава и 130 единиц техники, а также самолёт ИЛ-76 и вертолёт МИ-8 от МЧС России.

Как сообщил губернатор, для тушения пожара в Борском районе сконцентрированы все возможные силы.

- Наша главная задача - защитить населенные пункты, - подчеркнул глава региона. - Работаю над тем, чтобы привлечь дополнительную авиацию. Но важно понимать, что по стране идут пожары, и летчики все лето работают в круглосуточном режиме.

По данным ГУ МЧС по Самарской области, за минувшие сутки в регионе произошло 49 природных пожаров. В Самарской области объявлен высший, пятый, класс пожарной опасности. Ходить в лес, жечь костры и сухую травы категорически запрещено. Если вы заметили в лесу небольшой пожар, примите меры, чтобы его остановить и по возможности обратитесь за помощью в лесничество по телефону прямой линии лесной охраны по Самарской области: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

При возникновении пожара необходимо также звонить по единому телефону пожарных и спасателей «01», «101» (все операторы сотовой связи).