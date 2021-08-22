Над Самарой взойдет голубая осетровая луна. Что это значит

Самарцев ждет необычное полнолуние. Фото: ShutterStock

В ночь с 22 на 23 августа над Самарой взойдет голубая осетровая луна. Об этом самарцев предупреждают астрологи.

Древние индейцы считали, что на голубую луну особенно хорошо ловится осетр, поэтому она и получила название «осетровая». «Осетровое полнолуние» - довольно редкое явление, полная голубая Луна случается только раз в 32 месяца, то есть почти в три года.

Астрологи рассказали, что нужно делать на голубую осетровую луну. В эту ночь спутник Земли создаст яркий союз с самыми яркими планетами небосвода – Юпитером и Сатурном. Влияние такого союза будет позитивным. В конце дня в воскресенье, ночью на понедельник и утром 23 августа усилится интуиция, поэтому стоит прислушаться к себе. По мнению астрологов, это благоприятное время для принятия важных решений, воплощения в жизнь давней мечты. Звезды покровительствуют переездам и смене работы, примирению с теми, с кем вы находитесь в ссоре. А вот ссориться и усугублять конфликт звезды не советуют. Также лучше воздержаться от употребления алкоголя.