Адское пекло: до конца дня в Самаре сохранится сильная жара

Жаркая погода в Самаре сохраняется Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области сохраняется аномально жаркая погода. По данным синоптиков, температура в воскресенье 22 августа достигала отметки в +40… _41 градусов выше нуля, в регионе был объявлен оранжевый уровень опасности.

Чтобы пережить жару, специалисты ГУ МЧС по региону советуют пить больше жидкости, не выходить на открытое солнце, избегать физических нагрузок.

Жара сохранится до конца дня воскресенья, однако ночью станет немного прохладнее, столбики термометра опустятся до +20 градусов. В понедельник, 23 августа жаркая погода снова вернется – по области ожидается до 32 градусов тепла, а по востоку региона – до 37 градусов.

Во вторник и среду будет чуть прохладнее – ночью 14…19 градусов, днем – 24… 29 градусов, возможны дожди.