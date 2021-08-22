В Самарской области от гриппа хотят привить 60% всего населения

От гриппа привьют 60% самарцев Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Самарской области от гриппа собираются привить 60% всего населения региона, это около 1,9 миллиона человек. Прививочная кампания стартует уже в сентябре. Об этом сообщает областной минздрав.

- В отличие от коронавируса, от которого мы собираемся привить 60% взрослого населения Самарской области, от гриппа будем прививать 60% всех жителей региона,- сообщал ранее глава облминздрава Армен Бенян. – Такое количество позволит сформировать коллективный иммунитет.

В первую очередь прививку от гриппа будут делать тем, кто находится в группе риска – школьникам, детям старше полугода, беременным, людям старше 60 лет или имеющим хронические заболевания. Кроме того, привьют медиков, учителей, соцработников, работников транспорта и коммунальной отрасли.