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Общество22 августа 2021 21:03

Площадь страшного лесного пожара в Самарской области достигла 5 тыс. гектаров

Об этом сообщили в региональном МЧС
Ольга НОВИКОВАОльга НОВИКОВА
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В Борском районе пылает лес, горят села. Фото: соцсети

В Борском районе пылает лес, горят села. Фото: соцсети

Площадь страшного лесного пожара в Борском районе Самарской области 21-22 августа 2021 достигла площади в пять тысяч гектаров. Об этом на заседании межведомственного оперативного штаба по борьбе с природными пожарами сообщил начальник регионального ГУ МЧС Олег Бойко.

- В результате прохождения огненного шторма общая площадь пожара на настоящий момент превысила пять тысяч гектаров. Из них по лесу и по тиерритори нацпарка Бузулукский бор – около полутора тысяч гектаров, - пояснил Олег Бойко.

Сейчас огнеборцы продолжают тушение пожара. На борьбу со стихией встали 586 человек и 130 единиц техники, привлечена авиация – пожарный самолет Ил-76 уже сбросил на пылающий лес более 250 тонн воды.